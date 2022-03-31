Зеленский отозвал послов из Марокко и Грузии за провал на дипломатическом фронте войны

Президент Украины отозвал послов из Марокко и Грузии за отсутствие результатов на дипломатическом фронте войны с Россией, сообщил в обращении Владимир Зеленский.

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"Не будет оружия? Не будет санкций? Не будет ограничений для российского бизнеса? Ищите, пожалуйста, другую работу", – прокомментировал он свое решение.

Зеленский подчеркнул, что в ближайшие дни ждет конкретных результатов от работы представителей Украины в Латинской Америке, Ближнем Востоке, Юго-Восточной Азии и странах Африки. А также от военных атташе.

"Дипломатический фронт это один из ключевых фронтов, и все там должны работать максимально эффективно на победу и помощь нашей армии, как каждый наш защитник – на поле боя", – резюмировал Зеленский.



Валерия Давыдова

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