UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский отозвал послов из Марокко и Грузии за провал на дипломатическом фронте войны

Цей матеріал також доступний українською
31.03.2022, 00:16
Зеленский отозвал послов из Марокко и Грузии за провал на дипломатическом фронте войны - Фото
Владимир Зеленский, скриншот из видеообращения

Президент Украины отозвал послов из Марокко и Грузии за отсутствие результатов на дипломатическом фронте войны с Россией, сообщил в обращении Владимир Зеленский.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Не будет оружия? Не будет санкций? Не будет ограничений для российского бизнеса? Ищите, пожалуйста, другую работу", – прокомментировал он свое решение.

Зеленский подчеркнул, что в ближайшие дни ждет конкретных результатов от работы представителей Украины в Латинской Америке, Ближнем Востоке, Юго-Восточной Азии и странах Африки. А также от военных атташе.

"Дипломатический фронт это один из ключевых фронтов, и все там должны работать максимально эффективно на победу и помощь нашей армии, как каждый наш защитник – на поле боя", – резюмировал Зеленский.

Валерия Давыдова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский война Грузия посол Марокко
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 