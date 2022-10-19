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Зеленский назначил новых послов Украины в Словакии и Марокко

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2022, 09:14
Зеленский назначил новых послов Украины в Словакии и Марокко - Фото
Владимир Зеленский (Фото - пресс-служба Офиса президента)

Президент Владимир Зеленский назначил Мирослава Кастрана послом Украины в Словакии. Соответствующий указ от 18 октября опубликован на сайте Офиса президента.

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Другим указом Зеленский назначил Сергея Саенко послом Украины в Королевстве Марокко.

  • Также сегодня, 19 октября, президент уволил посла Украины в Казахстане Петра Врублевского. Ранее из-за него разразился дипломатический скандал между Астаной и Москвой. Российских "дипломатов" возмутило заявление Врублевского от 21 августа, когда он сказал, что Вооруженные Силы Украины "пытаются убить как можно больше россиян".
  • 25 июня Зеленский уволил сразу пять украинских послов – в Ливане, Португалии, Словакии, Грузии и Иране. Все они были назначены еще предшественником Зеленского Петром Порошенко.
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский словакия Марокко сергей саенко мирослав кастран
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