Зеленский назначил новых послов Украины в Словакии и Марокко
19.10.2022, 09:14
Владимир Зеленский (Фото - пресс-служба Офиса президента)
Президент Владимир Зеленский назначил Мирослава Кастрана послом Украины в Словакии. Соответствующий указ от 18 октября опубликован на сайте Офиса президента.
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Другим указом Зеленский назначил Сергея Саенко послом Украины в Королевстве Марокко.
- Также сегодня, 19 октября, президент уволил посла Украины в Казахстане Петра Врублевского. Ранее из-за него разразился дипломатический скандал между Астаной и Москвой. Российских "дипломатов" возмутило заявление Врублевского от 21 августа, когда он сказал, что Вооруженные Силы Украины "пытаются убить как можно больше россиян".
- 25 июня Зеленский уволил сразу пять украинских послов – в Ливане, Португалии, Словакии, Грузии и Иране. Все они были назначены еще предшественником Зеленского Петром Порошенко.
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