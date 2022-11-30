РФ создает бомбу замедленного действия против африканцев – МИД о вербовке в ЧВК Вагнер

Россия создает бомбу замедленного действия против африканцев. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко, комментируя информацию о том, что РФ вербует наемников в Африке для войны против Украины.

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"СМИ сообщают, что Россия вербует наемников в Африке для боевых действий в Украине. Те, кто не погибнет на поле боя, могут вернуться домой, чтобы совершить еще больше насилия. Россия создает бомбу замедленного действия против африканцев. Всем африканским странам пора сказать Москве, что война должна прекратиться", – заявил Николенко.

Вчера американский таблоид The Daily Beast, ссылаясь на двух высокопоставленных офицеров в ЦАР, сообщил, что частная военная компания Вагнера, владельцем которой считается российский бизнесмен Евгений Пригожин, освобождает в ЦАР повстанцев из тюрем, в том числе тех, кто содержится под стражей за изнасилования и убийства.

По словам одного из офицеров, "вагнеровцы" сказали, что им "срочно нужны люди в Мали и в Украине".

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По оценке собеседника журналистов, "вагнеровцы" освободили более 20 человек, которые удерживались в тюрьме за серьезные преступления.

В августе эксперты ООН заявили, что подозревают ЧВК Вагнера в массовых убийствах в африканской стране Мали.

Утром 28 ноября неизвестный самолет нанес авиаудары по силам ЦАР и российской ЧВК Вагнера в городе Боссангоа.

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Оксана Житнюк

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