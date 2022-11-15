Гибель гражданина Замбии. У Кулебы призвали страны Африки обратиться к РФ с требованием

Министерство иностранных дел призывает страны Африки требовать от России прекратить заставлять воевать африканских граждан. Об этом написал в Twitter спикер МИД Олег Николенко.

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"Путин (российский диктатор. – Ред.) отправляет африканских граждан, заключенных в России, на войну в Украине. Погиб бывший студент из Замбии. Призываем Африканский Союз и все африканские государства потребовать от России прекратить принуждать их граждан воевать", – написал Николенко.

Африканцы не должны погибать за больные империалистические амбиции Путина, добавил спикер МИД.

14 ноября сообщалось, что на войне в Украине погиб гражданин из Замбии. Он был студентом в РФ, но в 2020-м получил там тюремный срок, а в 2022-м отправлен на фронт.

Замбия хочет от России объяснений, как ее гражданин оказался на войне и погиб.

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Марко Сировой

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