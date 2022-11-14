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Замбия хочет от РФ объяснений, как ее гражданин оказался на поле боя и был убит в Украине

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2022, 18:13
Замбия хочет от РФ объяснений, как ее гражданин оказался на поле боя и был убит в Украине - Фото
Наемники ЧВК Вагнер (Фото: ГУР)

Замбия обратилась к России с просьбой объяснить, как один из ее граждан, который отбывал тюремный срок в Москве, оказался на поле боя в Украине и был там убит. Об этом заявил министр иностранных дел Замбии Стэнли Какубо, передает Reuters.

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Глава МИД Замбии сказал, что Россия уведомила африканскую страну о смерти 23-летнего заключенного в сентябре.

По его словам, студент из Замбии отбывал тюремный срок в колонии строгого режима в Москве после того, как его признали виновным в нарушении российского законодательства. Он отметил, что приговор был вынесен в апреле 2020-го, но не уточнил, за что был осужден гражданин Замбии.

"Правительство Замбии обратилось к российским властям с просьбой срочно предоставить информацию об обстоятельствах, при которых гражданин Замбии, отбывающий тюремное заключение в Москве, мог быть завербован для участия в боевых действиях в Украине", – сказал глава МИД Замбии.

  • 5 ноября российское издание The Insider сообщило, что за два месяца в Украине погибли более 500 заключенных, завербованных Пригожиным в ЧВК Вагнера.
  • По данным ISW, зэки составляют большую часть наемников ЧВК Вагнера на войне в Украине.
  • Сегодня российский диктатор Владимир Путин подписал указ, легализующий призыв в армию РФ лиц со вторым гражданством. Этот же указ разрешает иностранным гражданам служить офицерами в российской армии по контракту.

Читайте также: Пригожин уже не скрывает связи с ЧВК Вагнера и пытается "полировать авторитет" — Британия

Оксана Житнюк
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