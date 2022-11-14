UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Путин легализовал призыв в российскую армию лиц с иностранным гражданством

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2022, 16:59
Путин легализовал призыв в российскую армию лиц с иностранным гражданством - Фото
Фото: EPA

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ, легализующий призыв в армию РФ лиц со вторым гражданством. Документ опубликован на портале правовой информации.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он вносит изменения в порядок прохождения военной службы в России, согласно которым лица со вторым гражданством будут подпадать под призыв на срочную службу. Раньше на службу призывали исключительно граждан России.

Этот же указ разрешает иностранным гражданам служить офицерами в российской армии по контракту. Раньше иностранцам можно было служить только солдатами и сержантами.

  • С 1 ноября Россия начала осенний призыв, в том числе на временно оккупированных территориях Украины.
  • В начале ноября Путин официально разрешил набирать в армию для войны против Украины осужденных за тяжкие преступления, хотя этот процесс начался еще летом.
Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
владимир путин российская армия призыв
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 