Путин легализовал призыв в российскую армию лиц с иностранным гражданством

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ, легализующий призыв в армию РФ лиц со вторым гражданством. Документ опубликован на портале правовой информации.

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Он вносит изменения в порядок прохождения военной службы в России, согласно которым лица со вторым гражданством будут подпадать под призыв на срочную службу. Раньше на службу призывали исключительно граждан России.

Этот же указ разрешает иностранным гражданам служить офицерами в российской армии по контракту. Раньше иностранцам можно было служить только солдатами и сержантами.

С 1 ноября Россия начала осенний призыв, в том числе на временно оккупированных территориях Украины.

В начале ноября Путин официально разрешил набирать в армию для войны против Украины осужденных за тяжкие преступления, хотя этот процесс начался еще летом.

Андрій Водяний

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