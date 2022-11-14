Путин легализовал призыв в российскую армию лиц с иностранным гражданством
14.11.2022, 16:59
Фото: EPA
Российский диктатор Владимир Путин подписал указ, легализующий призыв в армию РФ лиц со вторым гражданством. Документ опубликован на портале правовой информации.
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Он вносит изменения в порядок прохождения военной службы в России, согласно которым лица со вторым гражданством будут подпадать под призыв на срочную службу. Раньше на службу призывали исключительно граждан России.
Этот же указ разрешает иностранным гражданам служить офицерами в российской армии по контракту. Раньше иностранцам можно было служить только солдатами и сержантами.
- С 1 ноября Россия начала осенний призыв, в том числе на временно оккупированных территориях Украины.
- В начале ноября Путин официально разрешил набирать в армию для войны против Украины осужденных за тяжкие преступления, хотя этот процесс начался еще летом.
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