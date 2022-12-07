Столтенберг: Окончание войны с Россией не вернет нормальные отношения с ней

Окончание войны, которую развязала Россия против Украины, не приведет к нормализации отношений со страной агрессором. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Financial Times.

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Столтенберг сказал, что НАТО пыталась взаимодействовать с Россией до войны и "решать проблемы безопасности, поднятые российским диктатором Владимиром Путиным", и что решение Москвы о вторжении в Украину будет иметь долгосрочные последствия.

"Нам нужно осознать, что когда эта война закончится, это не значит, что мы сможем вернуться к каким-то хорошим или нормальным отношениям с Россией", – сказал генсек НАТО.

Столтенберг добавил, что Североатлантический альянс должен быть готов к трудным отношениям с Россией на долгое время.

"А это означает, что нам нужно инвестировать в нашу оборону", – предупредил генсек НАТО.

29 ноября Столтенберг заявил, что украинский народ выстоит в войне и Украина станет членом НАТО.

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Наталія Медведєва

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