Россия хочет "заморозить" войну, восстановиться и начать крупное наступление – Столтенберг
Россия пытается организовать перерыв в боевых действиях, чтобы собрать силы и начать крупное наступление. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Financial Times.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Столтенберг призвал союзников продолжить поставки оружия Украине и предупредил, что Москва ищет перерыв в боевых действиях, чтобы подготовиться к новому наступлению.
"То, что мы видим сейчас, – Россия на самом деле пытается попытаться как-то "заморозить" эту войну, по крайней мере на короткий период времени, чтобы они могли перегруппироваться и восстановиться, а следующей весной попытаться начать более крупное наступление", – сказал он.
- 3 декабря Макрон заявил, что хотел бы, чтобы для России также были некие "гарантии безопасности", когда она вернется за стол переговоров.
- Секретарь СНБО Данилов назвал эту идею "странной логикой подковерной дипломатии, время которой прошло".
- 7 декабря премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что сейчас не время беспокоиться о "гарантиях безопасности для России", потому что агрессия должна наказываться, а не поощряться.
Читайте также: Война закончится переговорами, но их исход полностью зависит от поля боя – Столтенберг
Комментарии