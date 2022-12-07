Россия хочет "заморозить" войну, восстановиться и начать крупное наступление – Столтенберг

Россия пытается организовать перерыв в боевых действиях, чтобы собрать силы и начать крупное наступление. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Financial Times.

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Столтенберг призвал союзников продолжить поставки оружия Украине и предупредил, что Москва ищет перерыв в боевых действиях, чтобы подготовиться к новому наступлению.

"То, что мы видим сейчас, – Россия на самом деле пытается попытаться как-то "заморозить" эту войну, по крайней мере на короткий период времени, чтобы они могли перегруппироваться и восстановиться, а следующей весной попытаться начать более крупное наступление", – сказал он.

3 декабря Макрон заявил, что хотел бы, чтобы для России также были некие "гарантии безопасности", когда она вернется за стол переговоров.

Секретарь СНБО Данилов назвал эту идею "странной логикой подковерной дипломатии, время которой прошло".

7 декабря премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что сейчас не время беспокоиться о "гарантиях безопасности для России", потому что агрессия должна наказываться, а не поощряться.

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Наталія Медведєва

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