"Это – первый шаг к переменам". Келлог считает, что лидеры США должны общаться с Москвой

Кит Келлог (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

Спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог считает, что лидеры США должны вести переговоры с Россией, и вспомнил, что 46-й президент Джо Байден не общался с диктатором Владимиром Путиным "уже два года". Об этом он заявил в ходе дискуссии на мероприятии в Совете по международным отношениям (Council on Foreign Relations, CFR).

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"Президент Трамп говорил с Путиным. Поэтому первый шаг к переменам – это диалог. Это может казаться пустяком, но важно, чтобы лидеры разговаривали", – высказался Келлог.

Он также намекнул на позицию Трампа относительно возможного завершения войны в Украине: "Вспомните, что он говорил о потенциале возвращения украинских территорий. А еще он обещал закончить войну за 24 часа. Мы не сказали, в какой именно день. Но диалог обеих сторон – ключ к этому результату".

Спецпосланник Трампа выразил обеспокоенность по поводу демографической ситуации в Украине, заявив, что война приводит к утрате "потерянного поколения". По его словам, численность мужчин призывного возраста резко сократилась, а более 100 000 военнообязанных покинули страну.

"Британцы до сих пор помнят утраты своего потерянного поколения и до сих пор говорят об этом. Мы не хотим, чтобы Украина оказалась в такой же ситуации", – сказал Келлог.

Он подчеркнул, что переговоры принесут долгосрочные выгоды не только Украине и Европе, но и США, поскольку это поможет разрушить глобальные угрозы Вашингтону.

6 марта 2025 года президент Зеленский сообщил, что команды Украины и США возобновили работу, и анонсировал предстоящую встречу.

Генсек НАТО Рютте "осторожно оптимистичен" по налаживанию отношений между США и Украиной.

В тот же день Келлог заявил, что США не остановили помощь Украине, а поставили на паузу.