"Це – перший крок до змін". Келлог вважає, що лідери США мають спілкуватися з Москвою

Кіт Келлог (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

Спецпосланець американського президента з питань України Кіт Келлог вважає, що лідери США повинні вести переговори з Росією, і згадав, що 46-й президент Джо Байден не спілкувався з диктатором Володимиром Путіним "вже два роки". Про це він заявив під час дискусії на заході у Раді з міжнародних відносин (Council on Foreign Relations, CFR).

"Президент Трамп говорив із Путіним. Тому перший крок до змін – це діалог. Це може здаватися дрібницею, але важливо, щоб лідери розмовляли", – висловився Келлог.

Він також натякнув на позицію Трампа щодо можливого завершення війни в Україні: "Згадайте, що він казав про потенціал повернення українських територій. А ще він обіцяв закінчити війну за 24 години. Ми не сказали, якого саме дня. Але діалог обох сторін – ключ до цього результату".

Спецпосланець Трампа висловив занепокоєння щодо демографічної ситуації в Україні, заявивши, що війна призводить до втрати "втраченого покоління". За його словами, чисельність чоловіків призовного віку різко скоротилася, а понад 100 000 військовозобов’язаних покинули країну.

"Британці досі пам’ятають втрати свого втраченого покоління і досі говорять про це. Ми не хочемо, щоб Україна опинилася в такій самій ситуації", – сказав Келлог.

Він підкреслив, що переговори принесуть довгострокові вигоди не лише Україні та Європі, а й США, оскільки це допоможе зруйнувати глобальні загрози для Вашингтона.

6 березня 2025 року президент Зеленський повідомив, що команди України та США відновили роботу, й анонсував майбутню зустріч.

Генсек НАТО Рютте "обережно оптимістичний" щодо налагодження відносин між США та Україною.

Того ж дня Келлог заявив, що США не зупинили допомогу Україні, а поставили на паузу.