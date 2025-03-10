Украина на переговорах с США предложит прекращение огня в Черном море – FT

Киев хочет продемонстрировать Трампу свое стремление к миру, чтобы тот возобновил американскую помощь

Андрей Ермак (Фото: ЭРА/ALESSANDRO DELLA VALLE)

Украина на двусторонних переговорах с США предложит частичное прекращение огня с Россией, которое будет распространяться на удары беспилотников, дальнобойных ракет и другие боевые действия в Черном море. Таким образом Киев рассчитывает убедить Дональда Трампа возобновить поставки оружия и обмен разведывательной информацией. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на официальных лиц, проинформированных о подготовке к переговорам в Саудовской Аравии.

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Неназванные украинский чиновник сообщил изданию, что Киев в краткосрочной перспективе отдаст приоритет налаживанию своих связей с США, а двое европейских чиновников заявили, что Киев рассматривает прогресс в переговорах о прекращении огня как равноценный обмен для возобновления военной и разведывательной помощи.

Двусторонние переговоры Украины и США пройдут в саудовском городе Джидда во вторник. Украинскую переговорную группу возглавит руководитель Офиса Зеленского Андрей Ермак. В ней примут участие министр иностранных дел Андрей Сибига , министр обороны Рустем Умеров и заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.