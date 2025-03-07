МИД – о переговорах между Россией и США: Это их двусторонние дела, мы туда не вмешиваемся

Георгий Тихий отметил, что принцип "ничего об Украине без Украины" придерживается

Георгий Тихий (Фото: МИД)

Украина не вмешивается в двусторонние дела России и Соединенных Штатов. Об этом спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий сообщил на брифинге, комментируя переговоры Москвы и Вашингтона.

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"У нас общий принцип таков, что в двусторонние диалоги, двусторонние переговоры мы не вмешиваемся. Это их дело, дело этих двух стран", – сказал Тихий.

Он акцентировал, что во время переговоров между Москвой и Вашингтоном не обсуждалось "субстантивного ничего", что касается Украины.

"Для нас это важно. Мы понимаем, что это могло звучать в контексте российско-американских отношений, но это точно не обсуждение каких-либо решений по Украине. Это ключевое", — подчеркнул спикер МИД.

Он добавил, что принцип "ничего об Украине без Украины" соблюдается.

"А то, что касается американо-российского трека, это их двусторонний трек. Мы не будем вбрасывать туда свои комментарии какие-то. Публично мы тоже анализируем, видим все выходящие сообщения, так же как вы анализируете, так же и мы анализируем публичные сообщения американской и российской сторон", — рассказал Тихий.

Спикер отметил, что из них можно "составить какую-то картинку" о динамике переговоров.

"Но это их двусторонние дела. Мы туда не вмешиваемся, равно как и в наши двусторонние дела с Соединенными Штатами, мы считаем, не должен никто, в частности Россия, вмешиваться", – резюмировал он.