МЗС – про переговори між Росією та США: Це їхні двосторонні справи, ми туди не втручаємося
Україна не втручається у двосторонні справи Росії та Сполучених Штатів. Про це речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий повідомив на брифінгу, коментуючи перемовини Москви та Вашингтона.
"У нас загальний принцип такий, що у двосторонні діалоги, двосторонні переговори ми не втручаємося. Це їхня справа, справа цих двох країн", – сказав Тихий.
Він акцентував, що під час перемовин між Москвою і Вашингтоном не обговорювалося "субстантивного нічого", що стосується України.
"Для нас це важливо. Ми розуміємо, що це могло звучати в контексті російсько-американських відносин, але це точно не обговорення якихось рішень по Україні. Це ключове", – наголосив речник МЗС.
Він додав, що принцип "нічого про Україну без України" дотримується.
"А те, що стосується американсько-російського треку, це їхній двосторонній трек. Ми не будемо вкидати туди свої коментарі якісь. Публічно ми теж аналізуємо, бачимо всі повідомлення, які виходять, так само як ви аналізуєте, так само і ми аналізуємо публічні повідомлення американської та російської сторін", – розповів Тихий.
Речник зазначив, що з них можна "скласти якусь картинку" про динаміку перемовин.
"Але це їхні двосторонні справи. Ми туди не втручаємося, так само як і в наші двосторонні справи зі Сполученими Штатами, ми вважаємо, не має ніхто, зокрема Росія, втручатися", – резюмував він.
- 18 лютого 2025 року у Саудівській Аравії пройшли переговори між США та Росією. Американська делегація розглядала зустріч як первинний контакт, щоб зрозуміти, як налаштована Москва в питанні переговорів.
- Сторони домовилися створити переговорні групи щодо припинення війни.
- Україна не брала участі у переговорах у Саудівській Аравії. Зеленський заявив, що не визнаватиме будь-яких домовленостей, досягнутих без участі України.