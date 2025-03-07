МЗС – про переговори між Росією та США: Це їхні двосторонні справи, ми туди не втручаємося

Георгій Тихий зазначив, що принцип "нічого про Україну без України" дотримується

Георгій Тихий (Фото: МЗС)

Україна не втручається у двосторонні справи Росії та Сполучених Штатів. Про це речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий повідомив на брифінгу, коментуючи перемовини Москви та Вашингтона.

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"У нас загальний принцип такий, що у двосторонні діалоги, двосторонні переговори ми не втручаємося. Це їхня справа, справа цих двох країн", – сказав Тихий.

Він акцентував, що під час перемовин між Москвою і Вашингтоном не обговорювалося "субстантивного нічого", що стосується України.

"Для нас це важливо. Ми розуміємо, що це могло звучати в контексті російсько-американських відносин, але це точно не обговорення якихось рішень по Україні. Це ключове", – наголосив речник МЗС.

Він додав, що принцип "нічого про Україну без України" дотримується.

"А те, що стосується американсько-російського треку, це їхній двосторонній трек. Ми не будемо вкидати туди свої коментарі якісь. Публічно ми теж аналізуємо, бачимо всі повідомлення, які виходять, так само як ви аналізуєте, так само і ми аналізуємо публічні повідомлення американської та російської сторін", – розповів Тихий.

Речник зазначив, що з них можна "скласти якусь картинку" про динаміку перемовин.

"Але це їхні двосторонні справи. Ми туди не втручаємося, так само як і в наші двосторонні справи зі Сполученими Штатами, ми вважаємо, не має ніхто, зокрема Росія, втручатися", – резюмував він.