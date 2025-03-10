Україна на переговорах із США запропонує припинення вогню у Чорному морі – FT

Україна хоче довести Трампу своє прагнення до миру, щоб той відновив американську допомогу, пише FT

Андрій Єрмак (Фото: ЕРА/ALESSANDRO DELLA VALLE)

Україна на двосторонніх переговорах із США запропонує часткове припинення вогню з Росією, що поширюватиметься на удари безпілотників, далекобійних ракет та інші бойові дії у Чорному морі. Про це повідомляє The Financial Times із посиланням на офіційних осіб, що поінформовані про підготовку до переговорів у Саудівській Аравії.

Таким чином Київ розраховує переконати президента США Дональда Трампа відновити постачання зброї та обмін розвідувальною інформацією, пише FT.

Неназваний український посадовець повідомив виданню, що Київ у короткостроковій перспективі віддасть пріоритет налагодженню своїх зв’язків із США, а двоє європейських чиновників заявили, що Київ розглядає прогрес у переговорах про припинення вогню як рівноцінний обмін для відновлення військової та розвідувальної допомоги.

Двосторонні переговори України та США відбудуться у саудівському місті Джидда у вівторок. Українську переговорну групу очолить керівник Офісу Зеленського Андрій Єрмак. В ній візьмуть участь міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умеров і заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.