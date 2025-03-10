WP: США полны надежд перед переговорами в Саудовской Аравии. Трамп обещает "важные вещи"

Президент США считает, что Украина все еще не показала в нужной степени, что действительно хочет мира

Дональд Трамп (Фото: EPA /SHAWN THEW)

В администрации президента США Дональда Трампа "исполнены надеждой" на фоне визита украинской делегации в Саудовскую Аравию на переговоры. Сам американский лидер также надеется на "неплохие результаты" этой встречи, сказал он в комментарии Forbes Breaking News.

"Тот факт, что они приезжают сюда на высоком уровне, является для нас хорошим признаком того, что они хотят сесть за стол переговоров и готовы двигаться вперед", – сказал высокопоставленный представитель Госдепартамента США во время общения с журналистами The Washington Post в самолете госсекретаря Марко Рубио.

Неназванные американские чиновники говорят, что возобновление обмена разведданными и военной поддержки будет зависеть от действий Украины. Однако они не стали давать никаких гарантий относительно этого.

Трамп также отметил, что на этой неделе могут произойти "важные вещи" после переговоров в Саудовской Аравии.

"Давайте посмотрим, что произойдет со всей этой историей с Россией и Украиной. Я думаю, что может быть не в отдаленном будущем у нас будут неплохие результаты из Саудовской Аравии на этой неделе... Я думаю, что Украина преуспеет, и я думаю, что Россия преуспеет. Я думаю, что некоторые очень важные вещи могут произойти на этой неделе", – сказал Трамп.

Его также спросили, восстановит ли он "отношения с Украиной" после того, как может быть подписано соглашение о полезных ископаемых. На это президент США ответил, что все будет зависеть от того, как Киев "покажет, что хочет мира". Сейчас, по его словам, этого все еще не произошло "в той степени, в которой нужно".