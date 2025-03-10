The Times: Британия консультирует Украину о том, как вести мирные переговоры с США

Консультация ведется, чтобы не допустить повторения ситуации, сложившейся в Овальном кабинете

Кир Стармер и Владимир Зеленский (Фото: ЕРА/TOLGA AKMEN)

Великобритания консультирует Украину в вопросе ведения переговоров с США. Для этого Украину 8-9 марта посетил советник британского премьера Джонатан Пауэлл, сообщает The Times.

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По информации The Times, Пауэлл прибыл в Киев, чтобы проинформировать президента Владимира Зеленского перед тем, как представители Украины направятся 11 марта в США на переговоры. Это необходимо, чтобы избежать повторения "катастрофического скандала", произошедшего в Овальном кабинете с президентом США Дональдом Трампом 28 февраля.

Также сообщается, что британский премьер Кир Стармер пытается убедить Трампа возобновить обмен разведданными с Украиной. В Великобритании полагают, что есть на это надежда, так как эта просьба "более срочная и осуществимая", чем возобновление военной помощи.

The Times предполагает, что Пауэлл посоветовал Зеленскому ясно дать понять, что он отвечает на американские запросы. Тем самым подчеркнуть, что главное препятствие к миру – Россия и ее действия.

Также сообщается, что Пауэл 8-9 марта поговорил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и генсеком НАТО Марком Рютте о необходимости возобновления разведданных. Аналогичный вопрос он поднимал и в беседе с советником Трампа по нацбезопасности Майком Уолтцем.