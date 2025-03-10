The Times: Британія консультує Україну про те, як вести мирні переговори зі США

Консультація ведеться, щоб не допустити повторення ситуації, що склалася в Овальному кабінеті

Кір Стармер і Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/TOLGA AKMEN)

Велика Британія консультує Україну щодо ведення переговорів зі США. Для цього в Україну 8-9 березня завітав радник британського прем'єра Джонатан Пауелл, повідомляє The Times.

За інформацією The Times, Пауелл прибув до Києва, щоб проінформувати президента Володимира Зеленського перед тим, як представники України вирушать 11 березня до США на переговори. Це необхідно, щоб уникнути повторення "катастрофічного скандалу", що стався в Овальному кабінеті із президентом США Дональдом Трампом 28 лютого.

Також повідомляється, що британський прем'єр Кір Стармер намагається переконати Трампа відновити обмін розвідданими з Україною. У Великій Британії вважають, що є на це надія, оскільки це прохання "більш термінове і можливе", ніж відновлення військової допомоги.

The Times припускає, що Пауелл порадив Зеленському ясно дати зрозуміти, що він відповідає на американські запити. Тим самим наголосити, що головна перешкода до миру – Росія та її дії.

Також повідомляється, що Пауел 8-9 березня поговорив із президентом Франції Емманюелем Макроном і генсеком НАТО Марком Рютте про необхідність поновлення розвідданих. Аналогічне питання він порушував і в розмові з радником Трампа з нацбезпеки Майком Волтцем.