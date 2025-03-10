The Times: Британія консультує Україну про те, як вести мирні переговори зі США
Велика Британія консультує Україну щодо ведення переговорів зі США. Для цього в Україну 8-9 березня завітав радник британського прем'єра Джонатан Пауелл, повідомляє The Times.
За інформацією The Times, Пауелл прибув до Києва, щоб проінформувати президента Володимира Зеленського перед тим, як представники України вирушать 11 березня до США на переговори. Це необхідно, щоб уникнути повторення "катастрофічного скандалу", що стався в Овальному кабінеті із президентом США Дональдом Трампом 28 лютого.
Також повідомляється, що британський прем'єр Кір Стармер намагається переконати Трампа відновити обмін розвідданими з Україною. У Великій Британії вважають, що є на це надія, оскільки це прохання "більш термінове і можливе", ніж відновлення військової допомоги.
The Times припускає, що Пауелл порадив Зеленському ясно дати зрозуміти, що він відповідає на американські запити. Тим самим наголосити, що головна перешкода до миру – Росія та її дії.
Також повідомляється, що Пауел 8-9 березня поговорив із президентом Франції Емманюелем Макроном і генсеком НАТО Марком Рютте про необхідність поновлення розвідданих. Аналогічне питання він порушував і в розмові з радником Трампа з нацбезпеки Майком Волтцем.
- 5 березня глава ОП Єрмак після розмови з радником Трампа Волтцем заявив, що Україна та США домовилися про зустріч команд найближчим часом.
- 6 березня Зеленський повідомив, що Україна та США відновили роботу.
- 8 березня президент назвав склад делегації України на переговорах із США у Саудівській Аравії.
- FT повідомляв, що Україна на переговорах зі США запропонує припинення вогню у Чорному морі.