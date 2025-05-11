"Можно перезвоню с Зеленским?" Макрон показал, как организовал разговор с Трампом в Киеве
Руководитель Франции Эмманюэль Макрон был организатором звонка президента Украины Владимира Зеленского и лидеров стран-партнеров к главе США Дональду Трампу. Видео с закулисья визита 10 мая в Киев появилось в соцсетях французского политика.
Запись подписана фразой: "В Украине, объединены".
"Привет, Дональд. Можно я перезвоню тебе через две минуты с Зеленским? Он принял то, что ты предложил в своем сообщении, то есть прекращение огня на 30 дней и так далее. Так что он готов это объявить", – сказал глава Франции президенту США.
После согласия Трампа Макрон попросил уведомить других партнеров о договоренности. На тот момент у президента США было шесть часов утра, заметил глава Франции.
После этого состоялся разговор Трампа с Зеленским, Макроном и главами правительств Великобритании, Германии и Польши Киром Стармером, Фридрихом Мерцом и Дональдом Туском. Звонок прошел в Мариинском дворце.
- 10 мая 2025 года Макрон, Стармер, Туск и Мерц прибыли в Киев на встречу "коалиции желающих", в которую входят более 30 стран.
- В тот же день президент Зеленский и партнеры провели телефонный разговор с Трампом: Украина и все союзники предложили России 30-дневное безусловное прекращение огня с 12 мая.
На ночной пресс-конференции в Кремле Путинпредложил Украине с 15 мая в Стамбуле возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Трамп назвал это "потенциально большим днем для Украины и России". В то же время фактически диктатор РФ отказался от перемирия с 12-го числа.
- Зеленский сказал, что сначала Москва должна согласиться на прекращение огня с 12 мая – затем Киев готов встретиться. Такую же позицию снова поддержали европейские руководители и наконец президент Турции Эрдоган. Макрон замечал, что предложение о перемирии с 12 мая Европа выдвинула вместе с Трампом.
- Впоследствии спецпосланник президента США Келлог напомнил позицию Трампа: сначала перемирие, а во время него – переговоры, не наоборот.