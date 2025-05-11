Руководитель Франции Эмманюэль Макрон был организатором звонка президента Украины Владимира Зеленского и лидеров стран-партнеров к главе США Дональду Трампу. Видео с закулисья визита 10 мая в Киев появилось в соцсетях французского политика.

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Запись подписана фразой: "В Украине, объединены".

"Привет, Дональд. Можно я перезвоню тебе через две минуты с Зеленским? Он принял то, что ты предложил в своем сообщении, то есть прекращение огня на 30 дней и так далее. Так что он готов это объявить", – сказал глава Франции президенту США.

После согласия Трампа Макрон попросил уведомить других партнеров о договоренности. На тот момент у президента США было шесть часов утра, заметил глава Франции.

После этого состоялся разговор Трампа с Зеленским, Макроном и главами правительств Великобритании, Германии и Польши Киром Стармером, Фридрихом Мерцом и Дональдом Туском. Звонок прошел в Мариинском дворце.