"Можна зателефоную з Зеленським?" Макрон показав, як організував розмову з Трампом у Києві – відео
Очільник Франції Емманюель Макрон був організатором дзвінка президента України Володимира Зеленського та лідерів країн-партнерів до глави США Дональда Трампа. Відео із залаштунків візиту 10 травня до Києва з'явилось у соцмережах французького політика.
Запис підписано фразою: "В Україні, об'єднані".
"Привіт, Дональде. Можна я зателефоную тобі через дві хвилини із Зеленським? Він прийняв те, що ти запропонував у своєму повідомленні, тобто припинення вогню на 30 днів тощо. Тож він готовий це оголосити", – сказав очільник Франції президенту США.
Після згоди Трампа Макрон попросив повідомити іншим партнерам про домовленість. На той момент у президента США була шоста година ранку, зауважив глава Франції.
Після цього відбулась розмова Трампа з Зеленським, Макроном, головами урядів Великої Британії, Німеччини та Польщі Кіром Стармером, Фрідріхом Мерцом та Дональдом Туском. Дзвінок відбувся у Маріїнському палаці.
- 10 травня 2025 року Макрон, Стармер, Туск і Мерц прибули до Києва на зустріч "коаліції охочих", до якої входять понад 30 країн.
- Того ж дня президент Зеленський і партнери провели телефонну розмову з Трампом: Україна та всі союзники запропонували Росії 30-денне безумовне припинення вогню з 12 травня.
На нічній пресконференції у Кремлі Путінзапропонував Україні з 15 травня у Стамбулі відновити прямі переговори без попередніх умов. Трамп назвав це "потенційно великим днем для України та Росії". Водночас фактично диктатор РФ відмовився від перемир'я з 12-го числа.
- Зеленський сказав, що спочатку Москва має погодитися на припинення вогню з 12 травня – потім Київ готовий зустрітися. Таку ж позицію знову підтримали європейські керівники й врешті-решт президент Туреччини Ердоган. Макрон зауважував, що пропозицію про перемир'я з 12 травня Європа висунула разом з Трампом.
- Згодом спецпосланець президента США Келлог нагадав позицію Трампа: спочатку перемир'я, а під час нього – переговори, не навпаки.