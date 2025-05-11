Очільник Франції Емманюель Макрон був організатором дзвінка президента України Володимира Зеленського та лідерів країн-партнерів до глави США Дональда Трампа. Відео із залаштунків візиту 10 травня до Києва з'явилось у соцмережах французького політика. 

Запис підписано фразою: "В Україні, об'єднані".

"Привіт, Дональде. Можна я зателефоную тобі через дві хвилини із Зеленським? Він прийняв те, що ти запропонував у своєму повідомленні, тобто припинення вогню на 30 днів тощо. Тож він готовий це оголосити", – сказав очільник Франції президенту США.

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Після згоди Трампа Макрон попросив повідомити іншим партнерам про домовленість. На той момент у президента США була шоста година ранку, зауважив глава Франції.

Після цього відбулась розмова Трампа з Зеленським, Макроном, головами урядів Великої Британії, Німеччини та Польщі Кіром СтармеромФрідріхом Мерцом та Дональдом Туском. Дзвінок відбувся у Маріїнському палаці.

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