Зеленский: Могу не встречаться с Путиным, если делегации договорятся о прекращении огня

Владимир Зеленский (Фото: EPA / STRINGER)

Если украинская и российская делегации на переговорах в Стамбуле смогут договориться о прекращении огня, то встречу с диктатором Владимиром Путиным можно пропустить. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Анкаре.

"Он может не встречаться, а просто сказать: "Окей, будет прекращение огня". Были же попытки на Пасху. Мы не встречались и даже не договаривались ни о чем – он просто сказал", – отметил Зеленский.

Он также заявил, что Путин не уважает не только украинцев, но в том числе США и Турцию. Президент отметил, что Америка отправила в Турцию госсекретаря Марко Рубио, также задействованы в диалоге министры иностранных дел Турции Хакан Фидан и Украины Андрей Сибига.

"Где соответствующие представители в Стамбуле со стороны России? "Лидер Кремля" должен продемонстрировать свое "лидерство", и если он хочет достичь мира, он должен встречаться с представителями Украины", – подчеркнул Зеленский.

Вместе с тем он заявил, что если о безусловном прекращении огня могут договориться технические группы двух сторон, то встречи президентов Украины и России можно избежать.