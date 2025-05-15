Зеленский: Могу не встречаться с Путиным, если делегации договорятся о прекращении огня
Если украинская и российская делегации на переговорах в Стамбуле смогут договориться о прекращении огня, то встречу с диктатором Владимиром Путиным можно пропустить. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Анкаре.
"Он может не встречаться, а просто сказать: "Окей, будет прекращение огня". Были же попытки на Пасху. Мы не встречались и даже не договаривались ни о чем – он просто сказал", – отметил Зеленский.
Он также заявил, что Путин не уважает не только украинцев, но в том числе США и Турцию. Президент отметил, что Америка отправила в Турцию госсекретаря Марко Рубио, также задействованы в диалоге министры иностранных дел Турции Хакан Фидан и Украины Андрей Сибига.
"Где соответствующие представители в Стамбуле со стороны России? "Лидер Кремля" должен продемонстрировать свое "лидерство", и если он хочет достичь мира, он должен встречаться с представителями Украины", – подчеркнул Зеленский.
Вместе с тем он заявил, что если о безусловном прекращении огня могут договориться технические группы двух сторон, то встречи президентов Украины и России можно избежать.
- 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Трамп назвал это "потенциально большим днем для Украины и России".
- Впоследствии Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в Стамбуле и будет ждать его там. А 13 мая президент подтвердил визит в Турцию и анонсировал переговоры с Эрдоганом.
- В Британии обратили внимание, что Россия направила на переговоры в Турцию представителей "низкого уровня". А сам Зеленский назвал уровень российской делегации в Турции "бутафорским".
- 15 мая Зеленский и Эрдоган встретились в Турции. Их переговоры длились почти три часа.