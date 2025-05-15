Зеленський: Можу не зустрічатися з Путіним, якщо делегації домовляться про припинення вогню

Володимир Зеленський (Фото: EPA / STRINGER)

Якщо українська та російська делегації на переговорах у Стамбулі зможуть домовитись про припинення вогню, то зустріч із диктатором Володимиром Путіним можна пропустити. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції в Анкарі.

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"Він може не зустрічатися, а просто сказати: "Окей, буде припинення вогню". Були ж спроби на Великдень. Ми не зустрічалися і навіть не домовлялися ні про що – він просто сказав", – зазначив Зеленський.

Він також заявив, що Путін не поважає не лише українців, а й США і Туреччину. Президент зазначив, що Америка відправила до Туреччини держсекретаря Марко Рубіо, також залучені в діалозі міністри закордонних справ Туреччини Хакан Фідан та України Андрій Сибіга.

"Де відповідні представники у Стамбулі з боку Росії? "Лідер Кремля" має продемонструвати своє "лідерство", і якщо він хоче досягти миру, він має зустрічатися з представниками України", – наголосив Зеленський.

Водночас він заявив, що якщо про безумовне припинення вогню можуть домовитися технічні групи двох сторін, зустрічі президентів України та Росії можна уникнути.