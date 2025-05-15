Зеленський: Можу не зустрічатися з Путіним, якщо делегації домовляться про припинення вогню
Якщо українська та російська делегації на переговорах у Стамбулі зможуть домовитись про припинення вогню, то зустріч із диктатором Володимиром Путіним можна пропустити. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції в Анкарі.
"Він може не зустрічатися, а просто сказати: "Окей, буде припинення вогню". Були ж спроби на Великдень. Ми не зустрічалися і навіть не домовлялися ні про що – він просто сказав", – зазначив Зеленський.
Він також заявив, що Путін не поважає не лише українців, а й США і Туреччину. Президент зазначив, що Америка відправила до Туреччини держсекретаря Марко Рубіо, також залучені в діалозі міністри закордонних справ Туреччини Хакан Фідан та України Андрій Сибіга.
"Де відповідні представники у Стамбулі з боку Росії? "Лідер Кремля" має продемонструвати своє "лідерство", і якщо він хоче досягти миру, він має зустрічатися з представниками України", – наголосив Зеленський.
Водночас він заявив, що якщо про безумовне припинення вогню можуть домовитися технічні групи двох сторін, зустрічі президентів України та Росії можна уникнути.
- 11 травня Путін запропонував Україні відновити прямі переговори 15 травня у Стамбулі без попередніх умов. Трамп назвав це "потенційно великим днем для України та Росії".
- Згодом Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним у Стамбулі та чекатиме на нього там. А 13 травня президент підтвердив візит до Туреччини та анонсував переговори з Ердоганом.
- У Британії звернули увагу, що Росія направила на переговори до Туреччини представників "низького рівня". А сам Зеленський назвав рівень російської делегації у Туреччині "бутафорським".
- 15 травня Зеленський та Ердоган зустрілися в Туреччині. Їхні переговори тривали майже три години.