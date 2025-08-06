Трамп заявив, що 6 серпня відбудеться зустріч із Росією

Президент США зазначив, що за підсумками переговорів буде ухвалено рішення щодо санкцій проти РФ

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/SHAWN THEW)

На 6 серпня заплановано зустріч спецпосланця США Стіва Віткоффа з російською стороною. Про це на пресконференції 5 серпня повідомив американський президент Дональд Трамп.

"Завтра (6 серпня) у нас зустріч із Росією. Подивимося, що з цього вийде", – сказав він, виступаючи в Білому домі.

За словами Трампа, мета переговорів – припинення війни Росії проти України. Над цим робота ведеться "найінтенсивніше".

"Інші конфлікти я зупиняв за лічені дні – майже всі. Зокрема, між Індією та Пакистаном. Однак саме цю війну ми хочемо припинити", – сказав він.

Водночас Трамп відмовився підтверджувати плани США щодо запровадження 100% мит для країн, які й далі купують російську нафту та інші енергоносії. Зокрема й проти Китаю.

Він підкреслив, що остаточне рішення щодо санкцій проти РФ буде ухвалено після переговорів Віткоффа.

"Я не називав відсоток, але ми будемо робити це досить великою мірою. Подивимося, що станеться протягом наступного досить короткого проміжку часу", – сказав Трамп.