Трамп заявил, что 6 августа состоится встреча с Россией

Президент США отметил, что по итогам переговоров будет принято решение по санкциям против РФ

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/SHAWN THEW)

На 6 августа запланирована встреча спецпосланника США Стива Уиткоффа с российской стороной. Об этом на пресс-конференции 5 августа сообщил американский президент Дональд Трамп.

"Завтра (6 августа) у нас встреча с Россией. Посмотрим, что из этого выйдет", – сказал он, выступая в Белом доме.

По словам Трампа, цель переговоров – прекращение войны России против Украины. Над этим работа ведется "интенсивнее всего".

"Другие конфликты я останавливал за считанные дни – почти все. В частности, между Индией и Пакистаном. Однако именно эту войну мы хотим прекратить", – сказал он.

Вместе с тем Трамп отказался подтверждать планы США о введении 100% пошлин для стран, которые и дальше покупают российскую нефть и другие энергоносители. В том числе и против Китая.

Он подчеркнул, что окончательное решение по санкциям против РФ будет принято после переговоров Уиткоффа.

"Я не называл процент, но мы будем делать это в довольно большой степени. Посмотрим, что произойдёт в течение следующего довольно короткого периода времени", – сказал Трамп.