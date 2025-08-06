Трамп заявил, что 6 августа состоится встреча с Россией
На 6 августа запланирована встреча спецпосланника США Стива Уиткоффа с российской стороной. Об этом на пресс-конференции 5 августа сообщил американский президент Дональд Трамп.
"Завтра (6 августа) у нас встреча с Россией. Посмотрим, что из этого выйдет", – сказал он, выступая в Белом доме.
По словам Трампа, цель переговоров – прекращение войны России против Украины. Над этим работа ведется "интенсивнее всего".
"Другие конфликты я останавливал за считанные дни – почти все. В частности, между Индией и Пакистаном. Однако именно эту войну мы хотим прекратить", – сказал он.
Вместе с тем Трамп отказался подтверждать планы США о введении 100% пошлин для стран, которые и дальше покупают российскую нефть и другие энергоносители. В том числе и против Китая.
Он подчеркнул, что окончательное решение по санкциям против РФ будет принято после переговоров Уиткоффа.
"Я не называл процент, но мы будем делать это в довольно большой степени. Посмотрим, что произойдёт в течение следующего довольно короткого периода времени", – сказал Трамп.
- 29 июля президент США заявил, что у Путина есть 10 дней вместо 50 для окончания войны против Украины. В то же время он считает, что урегулирование войны в Украине займет еще много времени.
- 31 июля американский дипломат Келли сказал, что соглашение между Россией и Украиной должно быть достигнуто до 8 августа, иначе США будут готовы принять дополнительные меры для обеспечения мира.
- 5 августа Financial Times сообщало, что Трамп готовится впервые за время президентства ввести санкции против "теневого флота" России. Окончательное решение примет по итогам переговоров Уиткоффа.
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