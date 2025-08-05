Bloomberg: Росія розглядає повітряне перемир’я з Україною без припинення війни
Володимир Путін (Фото: Evgenia Novozhenina/EPA)

Кремль зважує варіанти поступок президенту США Дональду Трампу, які можуть включати повітряне перемир'я з Україною, щоб спробувати запобігти санкціям. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Офіційні особи визнають, що візит спецпредставника США Стіва Віткоффа до Росії цього тижня надає запізнілу можливість для досягнення угоди з Трампом, навіть якщо очікування успіху невеликі, розповіли співрозмовники.

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Призупинення авіаударів з використанням безпілотників і ракет як жест деескалації може стати однією з потенційних пропозицій за умови, що Україна також підпишеться під цією пропозицією, додав один зі співрозмовників.

Однак російський диктатор Володимир Путін не погодиться на повне припинення вогню в Україні, оскільки його війська продовжують наступ на полі бою, а військові цілі Росії залишаються незмінними.

Неясно, чи буде будь-яка пропозиція щодо обмеження включати умови, які фактично зроблять його неприйнятною для Києва та його союзників, зазначили журналісти.

"Ми вважаємо такі зустрічі дуже важливими. Але ми не коментуємо їх заздалегідь", – сказав речник Кремля Дмитро Пєсков у відповідь на прохання прокоментувати російські пропозиції щодо візиту Віткоффа.

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