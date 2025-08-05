Bloomberg: Росія розглядає повітряне перемир’я з Україною без припинення війни
Кремль зважує варіанти поступок президенту США Дональду Трампу, які можуть включати повітряне перемир'я з Україною, щоб спробувати запобігти санкціям. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.
Офіційні особи визнають, що візит спецпредставника США Стіва Віткоффа до Росії цього тижня надає запізнілу можливість для досягнення угоди з Трампом, навіть якщо очікування успіху невеликі, розповіли співрозмовники.
Призупинення авіаударів з використанням безпілотників і ракет як жест деескалації може стати однією з потенційних пропозицій за умови, що Україна також підпишеться під цією пропозицією, додав один зі співрозмовників.
Однак російський диктатор Володимир Путін не погодиться на повне припинення вогню в Україні, оскільки його війська продовжують наступ на полі бою, а військові цілі Росії залишаються незмінними.
Неясно, чи буде будь-яка пропозиція щодо обмеження включати умови, які фактично зроблять його неприйнятною для Києва та його союзників, зазначили журналісти.
"Ми вважаємо такі зустрічі дуже важливими. Але ми не коментуємо їх заздалегідь", – сказав речник Кремля Дмитро Пєсков у відповідь на прохання прокоментувати російські пропозиції щодо візиту Віткоффа.
- 28 липня Трамп скоротив свій 50-денний ультиматум для Путіна: тепер він дав диктатору "10 або 12 днів" на укладання мирної угоди, інакше будуть застосовані вторинні мита для покупців російських ресурсів.
- Уже наступного дня президент США заявив, що у Путіна є 10 днів для закінчення війни проти України. Водночас глава Штатів вважає, що врегулювання війни в Україні займе ще багато часу.
- 5 серпня Трамп заявив, що зниження цін на нафту змусить Росію припинити бойові дії проти України.
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