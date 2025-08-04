Клімкін про візит Віткоффа до Росії: Трамп показує, що час для серйозних переговорів настав

Ексміністр вважає, що логіка Трампа на сьогодні це про те, щоб починати серйозні переговори з Путіним

Павло Клімкін (Скриншот із відео LIGA.net)

Російський диктатор Володимир Путін не хоче серйозних переговорів з Україною чи Європою, але прагне їх із президентом США Дональдом Трампом. У цьому контексті поїздка спецпредставника на Близькому Сході Стіва Віткоффа може бути частиною цих серйозних перемовин, заявив Павло Клімкін, міністр закордонних справ (2014–2019) та аналітик, у новому випуску "Клімкін пояснює" на YouTube-каналі LIGA.net.

"Будь-які серйозні переговори Путін готовий вести або з Трампом, або з китайцями. Він навіть європейців сьогодні не вважає тими, з ким можна вести серйозні переговори", – пояснює Клімкін.

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Аналітик зазначає, Віткофф у цьому контексті виконує функцію посередника, який має довіру Трампа.

"У сенсі спілкування з Віткоффом має бути серйозна історія. Він не є людиною, яка приймає остаточні рішення, хоча він користується довірою Трампа. Але це означає, що Трамп буде дивитися відповідно до того, як він розуміє ситуацію – довіряючи своїм інстинктам – на подальший переговорний процес", – пояснив експерт.

Водночас він зазначає, що Путін усвідомлює погіршення ситуації без серйозних переговорів і хоче використати найближчі місяці для тиску на фронті.

"Путін починає поступово розуміти, що без серйозних переговорів надалі його ситуація буде погіршуватись. Але це не переговори з Україною. Цього Путін 100% щонайменше станом на сьогодні не хоче і не бачить", – сказав він.

Клімкін наголосив, що логіка Трампа на сьогодні це про те, щоб починати серйозні переговори з Путіним і візит Віткоффа є частиною цього.