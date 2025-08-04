Климкин о визите Виткоффа: Трамп показывает, что пришло время для серьезных переговоров

Экс-министр считает, что логика Трампа на сегодня это о том, чтобы начинать серьезные переговоры с Путиным

Павел Климкин (Скриншот из видео LIGA.net)

Российский диктатор Владимир Путин не хочет серьезных переговоров с Украиной или Европой, но хочет их с президентом США Дональдом Трампом. В этом контексте поездка спецпредставителя на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа может быть частью этих серьезных переговоров, заявил Павел Климкин, министр иностранных дел (2014–2019) и аналитик, в новом выпуске "Климкин объясняет" на YouTube-канале LIGA.net.

"Любые серьезные переговоры Путин готов вести или с Трампом, или с китайцами. Он даже европейцев сегодня не считает теми, с кем можно вести серьезные переговоры", – объясняет Климкин.

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Аналитик отмечает, Уиткофф в этом контексте выполняет функцию посредника, которому доверяет Трамп.

"В смысле общения с Уиткоффом должна быть серьезная история. Он не является человеком, который принимает окончательные решения, хотя он пользуется доверием Трампа. Но это означает, что Трамп будет смотреть исходя из того, как он понимает ситуацию – доверяя своим инстинктам – на дальнейший переговорный процесс", – пояснил эксперт.

В то же время он отмечает, что Путин осознает ухудшение ситуации без серьезных переговоров и хочет использовать ближайшие месяцы для давления на фронте.

"Путин начинает постепенно понимать, что без серьезных переговоров в дальнейшем его ситуация будет ухудшаться. Но это не переговоры с Украиной. Этого Путин 100% по меньшей мере по состоянию на сегодня не хочет и не видит", – сказал он.

Климкин отметил, что логика Трампа на сегодня это о том, чтобы начинать серьезные переговоры с Путиным и визит Уиткоффа – часть этого.