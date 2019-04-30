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30.04.2019, 20:44

Война. В Днепре от ранений скончался украинский военный

Война. В Днепре от ранений скончался украинский военный - Фото
Иллюстративное фото: 93-я ОМБр

Сержант Сергей Гвоздиевский был ранен на мариупольском направлении

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Сегодня, 30 апреля, от полученных ранений скончался военнослужащий 79 отдельной десантно-штурмовой бригады, 53-летний сержант Сергей Гвоздиевский. Об этом сообщается в Facebook Командования десантно-штурмовых войск ВСУ.

Он был тяжело ранен вчера на мариупольском направлении.

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Советница главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа в своем Facebook уточняет, что в результате подрыва машины, которая везла военным воду, Гвоздиевский получил ожоги 70% тела.

Военный родом из Винницкой области.

После оказания доврачебной и первой медицинской помощи военного эвакуировали воздушным транспортом в специализированное медицинское учреждение Днепра. Однако от полученных травм он скончался.

Ранее сегодня сообщалось, что с начала суток боевики четырежды обстреляли позиции ВСУ. Один украинский военный ранен.

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Теги: война, Донбасс
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