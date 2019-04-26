Нужно усилить секторальные санкции против России - Порошенко

Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Решение о российской паспортизации жителей временно оккупированных территорий Донбасса не имеет ничего общего с мирным процессом, а также противоречит минским договоренностям по букве и духу. За это нужно усилить санкции против РФ, пишет в Facebook президент Петр Порошенко.

"Это решение (Путина) не является гуманитарным, как выкручивается российская пропаганда, ведь сама Москва и создает нечеловеческие условия для жизни наших граждан под оккупацией. Оно направлено на легализацию присутствия российских войск на оккупированной части нашего государства. Не допустим такого сценария", - пишет глава государства.

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Он поблагодарил партнеров Украины - США, ФРГ, Францию, ЕС и других "за четкую позицию и однозначную оценку о незаконности и провокационной сущности решения РФ".

По мнению Порошенко, наиболее действенный способ противодействия подобным действиях РФ - дальнейшее усиление секторальных и экономических санкций, а также развертывание миротворческой миссии ООН.