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26.04.2019, 09:21

Нужно усилить секторальные санкции против России - Порошенко

Нужно усилить секторальные санкции против России - Порошенко - Фото
Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

"Приветствую мощную демонстрацию единства и солидарности с Украиной во время последнего заседания СБ ООН", - поблагодарил президент партнеров страны

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Решение о российской паспортизации жителей временно оккупированных территорий Донбасса не имеет ничего общего с мирным процессом, а также противоречит минским договоренностям по букве и духу. За это нужно усилить санкции против РФ, пишет в Facebook президент Петр Порошенко.

"Это решение (Путина) не является гуманитарным, как выкручивается российская пропаганда, ведь сама Москва и создает нечеловеческие условия для жизни наших граждан под оккупацией. Оно направлено на легализацию присутствия российских войск на оккупированной части нашего государства. Не допустим такого сценария", - пишет глава государства.

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Он поблагодарил партнеров Украины - США, ФРГ, Францию, ЕС и других "за четкую позицию и однозначную оценку о незаконности и провокационной сущности решения РФ".

По мнению Порошенко, наиболее действенный способ противодействия подобным действиях РФ - дальнейшее усиление секторальных и экономических санкций, а также развертывание миротворческой миссии ООН.

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Теги: агрессия России, Петр Порошенко, санкции, война в донбассе, совбез оон, паспорт рф
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