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29.04.2019, 16:18

МИД должен рекомендовать россиянам покинуть Донбасс - Гримчак

МИД должен рекомендовать россиянам покинуть Донбасс - Гримчак - Фото
Юрий Грымчак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Замминистра считает, что "пребывание граждан РФ на территории ОРДЛО опасно для их жизни и здоровья"

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Министерство иностранных дел должно сообщить гражданам Российской Федерации об опасности пребывания на территории временно оккупированного Донбасса в связи с незаконной выдачей российских паспортов. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак, сообщает Прямой.

"Я считаю, что сегодня уже надо делать официальное заявление Министерства иностранных дел Украины по поводу того, что пребывание граждан РФ на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей опасно для их жизни и здоровья, и рекомендовать всем гражданам РФ покинуть эту территорию. Это будет предохранитель, чтобы завтра войска РФ не пришли защищать граждан РФ на территорию ОРДЛО", - сказал Гримчак.

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Во временно оккупированном Луганске очереди в так называемый паспортный стол Жовтневого района некоторые местные жители занимают с 04:00 для получения псевдодокументов террористической организации ЛНР, чтобы потом "иметь льготы для получения российских паспортов" по упрощенной системе.

24 апреля 2019 года президент страны-оккупанта России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины.

Читайте также: В России открыли центр выдачи паспортов РФ жителям в оккупации

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Теги: паспорта РФ, Донбасс, ордло, гримчак
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