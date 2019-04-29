Наживка на удочке. Раздача паспортов РФ - глазами карикатуриста

Фото: depositphotos.com

Российские паспорта для украинцев в Донбассе – это наживка на удочке, которую держит глава страны-агрессора Владимир Путин. Так увидел происходящее карикатурист издания Deutsche Welle Сергей Ёлкин.

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24 апреля Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины.

Сегодня первый центр выдачи российских паспортов местным жителям террористической организации ЛНР открыли Новошахтинске в Ростовской области.

Замглавы МИД Елена Зеркаль отметила, что раздача гражданства - это метод нацистов, а то, что паспорта можно получать "добровольно" - это обман и позже те, кто откажется, могут стать жертвами дискриминации.