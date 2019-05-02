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02.05.2019, 09:59

ОБСЕ сообщила, что происходит в оккупированном Дебальцево

ОБСЕ сообщила, что происходит в оккупированном Дебальцево - Фото
СММ ОБСЕ в Донбассе (фото - facebook.com/zhebrivsky)

Наблюдатели впервые зафиксировали неразорвавшиеся боеприпасы около Дебальцево, что в 58 километрах к северо-востоку от Донецка

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Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ впервые зафиксировали неразорвавшиеся боеприпасы около временно оккупированного Дебальцево. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

"30 апреля на земляной насыпи вокруг заброшенного укрытия к западу от автодороги М03 на западной окраине Дебальцево наблюдатели впервые видели два неразорвавшихся боеприпаса", - отметили в пресс-службе.

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По оценке ОБСЕ, это была часть ракеты РСЗО БМ-21 Град, а также предположительно еще одну часть ракеты этого типа.

"Обе находятся там примерно в 100 м к югу от самодельного предупреждающего знака о минной опасности", - уточнили в пресс-службе.

Беспилотник ОБСЕ также зафиксировал наличие землеройной машины и двух продолжений траншей боевиков около участка разведения в районе Петровского.

"Траншеи протяженностью 60 метров примерно в 800 метрах к востоку и траншеи (протяженностью 50 м) примерно в 1,7 км к востоку от восточного края участка разведения", - добавили в пресс-службе.

22 декабря наблюдатели ОБСЕ видели, как пять пророссийских наемников копали две траншеи с обеих сторон от автодороги М03 примерно в одном километре к северо-северо-западу от Дебальцево.

 

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Теги: дебальцево, боеприпасы, обсе, град, траншеи
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