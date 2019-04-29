У Путина отреагировали на заявление Зеленского о паспортах РФ

Дмитрий Песков (скриншот видео)

Заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского, прокомментировавшего тему выдачи российских паспортов всем украинцам, принято во внимание. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.

"Действительно, идет обмен заявлениями. Мы все тщательно фиксируем, принимаем во внимание", - сказал Песков, комментируя соответствующее заявление Зеленского.

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Зеленский ответил на решение Владимира Путина раздавать паспорта РФ украинцам, предложил прекратить угрожать и давить.

27 апреля Путин заявил, что думает над упрощением процедуры получения российского гражданства для всех украинцев, а не только для жителей оккупированных территорий Донбасса.

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