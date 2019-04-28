Немецкие депутаты предложили новую стратегию по Донбассу

Фото: Pixabay

Депутаты Свободной демократической партии Германии (СДП) приняли документ под названием "Мир в Украине нуждается в новом импульсе" , описывающий новую стратегию по Донбассу. В числе прочего, она содержит предложение направить в Украину дополнительный контингент гражданской полиции ООН, пишет Bild.

СДП предлагает парламенту Германии разработать дополнительный план действий, касающихся минских соглашений, с обязательными сроками и последствиями в случае их несоблюдения.

Реклама

Депутаты также предлагают распустить так называемые правительства, созданные террористами Донбасса, и передать управление регионом гражданской переходной администрации под руководством ООН.

Документ состоит из 12 пунктов.В ближайшее время его внесут в Бундестаг на рассмотрение.

Вчера, 27 апреля, президент России Владимир Путин заявил, что думает над упрощением процедуры получения российского гражданства для всех украинцев, а не только для жителей оккупированных территорий Донбасса.

Он также не исключил встречи с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, первой темой для возможного разговора должен стать Донбасс.