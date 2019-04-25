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25.04.2019, 15:26

Боевики ввели новые требования для старшеклассников - ГУР

Боевики ввели новые требования для старшеклассников - ГУР - Фото
Фото: LIGA.net

По данным украинской разведки, сдавать выпускные экзамены в школах ОРДЛО смогут те, у кого есть псевдопаспорт террористов

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Российские оккупационные администрации ужесточают требования к деятельности средних и высших учебных заведений на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает Главное управление разведки минобороны.

"В общеобразовательных школах сдавать выпускные экзамены для получения "свидетельства о среднем образовании" имеют право только ученики, которые оформили так называемый паспорт гражданина террористических организаций ДНР/ЛНР", - отмечается в сообщении.

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По данным украинской разведки, зарегистрироваться кандидатами на обучение в высших и средних учебных профессионально-технических заведений разрешено только парням, которые находятся на воинском учете

"В мае начинается принудительный набор студентов на военные кафедры для обучения по программе военной подготовки сержантов запаса с последующим призывом на военную службу", - уточняется в сообщении.

8 апреля 2019 года в школах захваченного гибридной армией РФ Луганска не хватало учителей, а замены уроков оккупанты перестали оплачивать.

Читайте также: Паспорта РФ в Донбассе: что говорят жители Донецка и Луганска

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Теги: боевики, Донбасс, паспорт, школы
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