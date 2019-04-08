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08.04.2019, 09:23

"Полный беспредел": что происходит в школах Луганска

"Полный беспредел": что происходит в школах Луганска - Фото
Фото: LIGA.net

Местные жители в оккупации рассказали о ситуации в школах города

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В школах захваченного гибридной армией РФ Луганска не хватает учителей, а замены уроков оккупанты перестали оплачивать. Об этом сегодня сообщили LIGA.net несколько источников в городе.

"Мы тут выживаем, очень тяжело, над людьми просто издеваются. В школах Луганска - полный беспредел! Много учителей болеют, не выдерживают нагрузки, попадают в больницу в обморочном состоянии, замены не оплачиваются", - отметил один из преподавателей Александр, чье имя изменено в целях безопасности.

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По его словам, в итоге уроки не проводятся вообще. "И дети идут к третьему, четвертому уроку. Образование в Луганске поползло вниз", - считает учитель.

Другой собеседник добавил, что 20-30% учителей в старшем звене по состоянию на 8 апреля болеют.

"И их никто не заменяет. Люди на последнем издыхании, у них нет сил вообще, кадров нет, а молодежь не идет в школу работать", - объяснил он.

Источник добавил, что в среднем зарплата учителя составляет примерно 7-8 тысяч рублей (3,5-4 тысячи гривень, - ред.).

"Ранее хоть замены оплачивались, было выгодно, потому что дополнительный заработок шел, какую-то копейку зарабатывал, а сейчас этого просто нет", - уточнил он.

29 марта 2019 года сообщалось, что боевики отменили во временно оккупированном Луганске ранее запланированный митинг на 31 марта.

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Теги: боевики, Луганск, школы, учителя, беспредел
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