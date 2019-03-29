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29.03.2019, 13:49

Боевики передумали сгонять бюджетников в день выборов в Луганске

Боевики передумали сгонять бюджетников в день выборов в Луганске - Фото
Театральная площадь Луганска (фото - LIGA.net)

Источники LIGA.net﻿ сообщили, что так называемых бюджетников не будут собирать в центре города 31 марта 2019 года

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Боевики отменили во временно оккупированном Луганске ранее запланированный митинг на 31 марта 2019 года. Об этом сегодня LIGA.net сообщили местные жители.

По словам луганчанина Сергея, имя которого изменено в целях безопасности, так называемых бюджетников "пока решили не сгонять на Театральную площадь". 

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"Тут всенародное ликование. Нашли "причину". Говорят, что отменили потому, что якобы опасаются бомбы, естественно, со стороны Украины", - сыронизировал другой собеседник, уточнив, что постоянно жителей запугивают "наступлением ВСУ".

По его словам, об отмене концерта российских звезд пока ничего неизвестно.

Источники LIGA.net в Донецке также уточнили, что запланированный на воскресенье, 31 марта, концерт российских певцов Согдианы и Дениса Клявера в центре города "отменен по техническим причинам".

Ранее сообщалось, что боевики готовят антиукраинские акции в Луганске в день выборов.

Читайте также: Выборы в зоне отчаяния. Как проголосовал бы Луганск

 

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Теги: Луганск, митинг, бюджетники, выборы-2019
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