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26.04.2019, 15:55

Война. Под пулеметный обстрел оккупантов попали жилые дома: фото

Война. Под пулеметный обстрел оккупантов попали жилые дома: фото - Фото
Фото: пресс-центр ООС

Оккупанты обстреляли жилые дома в селе Чермалык

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В Донбассе российская гибридная армия обстреляла жилые дома гражданских в селе Чермалык. Об этом сообщает пресс-центр штаба объединенных сил со ссылкой на отчет ОБСЕ.

Украинская сторона СЦКК выяснила, что в 21:30 боевики обстреляли Чермалык "из пулемета калибра 7,62 мм с использованием трассирующих пуль, от попадания которых и загорелось деревянное придомовое здание" на улице Набережной, 46, примерно в 300 метрах к западу от линии разграничения.

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На территории дома также выгорела стена кирпичной хозяйственной постройки, расположенной в 15 метрах от жилого дома. По оценке ОБСЕ, повреждения возникли от стрелкового оружия.

"Наряду с этим зданием наблюдатели зафиксировали сгоревшие остатки деревянной хозяйственной постройки. Владелец дома сообщил СММ о том, что вечером, находясь в доме, он услышал выстрелы из стрелкового оружия, а после увидел, пылающий сооружение", - сказано в сообщении.

В результате обстрелов никто не пострадал. 

Фото: пресс-центр ООС

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Теги: обстрел, Донбасс, оккупанты, пулемет
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