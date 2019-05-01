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01.05.2019, 13:15

Волкер рассказал, что будет, если Зеленский уступит Путину

Волкер рассказал, что будет, если Зеленский уступит Путину - Фото
Курт Волкер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Если Зеленский решит отдать часть территорию Донбасса Путину, отношение людей к нему резко станет отрицательным, считает спецпредставитель Госдепа

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Если новоизбранный президент Владимир Зеленский откажется от части территорий Донбасса в пользу Россииради урегулирования, отношение украинцев к нему очень быстро станет отрицательным. Об этом спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер рассказал венгурскому изданию Valasz Online.

"Понятно, что отношение к Зеленскому изменится очень быстро, если он предложит сделать это (отдать часть территорий - ред.). По сути, он сказал обратное, он сказал, что будет настаивать на полном восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины, и он поддерживает соответствующий процесс. Иначе он очень быстро настроит людей против себя", - считает Волкер.

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Он убежден, что лучшим средством достижения прогресса в данном вопросе является направление в Донбасс миротворческой миссии ООН.

Кроме того, Украине необходимо продолжать реформы, сказал он. Спецпредставитель Госдепа выразил уверенность, что прекращение войны на востоке возможно и что Россия сможет обеспечить мир. Но сделает это Россия или нет, нужно помогать Украине стать успешной и устойчивой страной, подчеркнул он.

24 апреля президент страны-агрессора Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины.

29 апреля первый центр выдачи российских паспортов открыли в Новошахтинске в Ростовской области.

Замглавы МИД Елена Зеркаль отметила, что раздача гражданства - это метод нацистов, а то, что паспорта можно получать "добровольно" - это обман и позже те, кто откажется, могут стать жертвами дискриминации.

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Теги: война, Донбасс
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