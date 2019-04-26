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26.04.2019, 09:44

Жители в оккупации не спешат получать российские паспорта - ИС

Жители в оккупации не спешат получать российские паспорта - ИС - Фото
Фото: LIGA.net

Группа Информационное сопротивление сообщила о реакции жителей ОРДЛО на упрощенную систему получения паспортов РФ

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Введение РФ упрощенного получения российского гражданства пока особого ажиотажа среди местного населения во временно оккупированном Донбассе не вызвало. Об этом сообщает группа Информационное сопротивление в Facebook.

"Среди граждан ходят слухи о том, что "жизнь нам это не улучшит", и граница между "ЛДНР" и Россией от этого не исчезнет", - отмечается в сообщении.

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24 апреля 2019 года президент страны-оккупанта России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины. 

Указ вступит в силу со дня его официальной публикации.

Читайте также: Паспорта РФ в Донбассе: что говорят жители Луганска и Донецка

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Теги: паспорта РФ, Донбасс, ис
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