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25.04.2019, 09:27

В сети появилась "военная доктрина Зеленского": что будет с ВСУ

В сети появилась "военная доктрина Зеленского": что будет с ВСУ - Фото
Фото: пресс-центр ООС

В штабе избранного президента Владимира Зеленского рассказали, что будет с ВСУ, Укроборонпромом и подотчетностью обществу

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В штабе у Владимира Зеленского, который победил на выборах президента, показали так называемую военную доктрину, в которой описали видение реформирования армии и военно-промышленного комплекса страны в соответствии со стандартами НАТО и в условиях агрессии РФ. Документ передал журналистам НВ советник Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин

Безопасность и оборона. Объединенное руководство будет обеспечено силами обороны в соответствии с принципами и стандартами, принятыми государствами - членами НАТО. "В кратчайшие сроки решим проблему перевода системы органов военного управления на J-, G-, S- структуры", - сказано в тексте.

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Отделение должности начальника Генштаба от должности Главнокомандующего ВСУ. Планированием обороны и стратегическим применением ВСУ будет заниматься Генштаб, формированием и подготовкой войск и сил - командование видов ВСУ и отдельных родов войск, применением войск и сил - объединенный оперативный штаб.

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Усиление армии резервом постоянной готовности и системой территориальной обороны. Командиры и органы управления тактического и оперативного уровня получат максимально возможную самостоятельность в принятии решений по отражению вооруженной агрессии.

Лишение Вооруженных Сил несвойственных функций. Военное имущество, которое не используется по назначению, будет передано в управление центральных или местных органов власти, других уполномоченных органов. Финансовая информация по функционированию сектора безопасности и обороны будет открыта для общественности.

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Стандарты НАТО в распределении финансового ресурса. 50% финансового ресурса будет направляться на содержание ВСУ, 30% - на перевооружение, 20% - на подготовку войск и сил. Контрактники будут получать денежное довольствие на уровне стран - членов НАТО, будут иметь приоритетное право поступления в учебные заведения, бесплатное образование, медицинское страхование и тому подобное. Военнослужащие будут обеспечены служебно-должностным жильем. Те, кто имеет выслугу более 20 лет, будут обеспечиваться квартирами через накопительные целевые программы, долгосрочное и ипотечное кредитование.

Современное высокотехнологичное оружие для армии. Приоритет: средства разведки, ПВО, связь, РЭБ. Формированием и реализацией военно-промышленной политики будет заниматься новый центральный орган исполнительной власти, а не госконцерн Укроборонпром. Большая часть оборонных закупок будет переведена на электронные площадки без возможности вмешательства в процесс их работы. Цена будет лишь одним из критериев определения победителя.

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Теги: Владимир Зеленский, ВСУ, нато, генштаб, иван апаршин, военная доктрина
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