Зеленский о кандидатах в Генштаб: У нас есть серьезные парни

Зеленский

Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что на должность главы Генштаба есть достойные офицеры, но фамилии - потом. Об этом он сказал на брифинге, передает корреспондент LIGA.net.

"По поводу Генштаба. У нас есть очень серьезные парни, которые имеют авторитет в армии", - сказал он.

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По его словам, это действующие генералы.

"Вы обязательно их увидите. Увидите весь состав команды Владимира Зеленского. Я не имею права назвать их сейчас. Потому что это договоренности с генералами. И это очень серьезная история", - сказал Зеленский.

Напомним, кандидатов на ключевые должности в команде Зеленского, несмотря на многократные обещания сделать это до 19 апреля, так и не назвали.