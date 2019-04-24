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24.04.2019, 14:52

У Зеленского не знают, как взять под контроль границу в Донбассе

У Зеленского не знают, как взять под контроль границу в Донбассе - Фото
Иван Апаршин (скриншот из видеозаписи)

Советник Зеленского Иван Апаршин считает, что с введением сил ООН на неподконтрольный участок должны помочь США и Британия, но как - пока неизвестно

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У избранного президента Владимира Зеленского озвучили позицию по автономии для временно оккупированных территорий Донбасса, которую требует для них Кремль, а также затронули тему перекрытия границы с РФ на востоке. Об этом в эфире канала ZIK говорил нынешний советник будущего главы государства по вопросам безопасности Иван Апаршин.

"Автономия (для ОРДЛО, - ред.) - однозначно, абсолютно и очевидно, что нет. Даже не хочу об этом слышать", - подчеркнул он.

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Ведущий задал вопрос о том, что будет, если Зеленский "вдруг скажет", что надо идти на выполнение минских соглашений так, как их трактуют в Москве. Апаршин не считает, что подобный сценарий реален.

"Такого не было и, я думаю, не будет", - отрезал он.

Советник избранного президента добавил, что, по его мнению, прийти к подвижкам в выполнении минских соглашений можно, если договориться о том, что ныне неподконтрольный Украине участок границы занимает сначала "не украинская армия, но и не российская, и не белорусская", а миротворческие силы.

При этом он считает, что в этом вопросе на РФ должны надавить США и Британия. Как именно это сделать, если до сих пор этого не сделано, Апаршин затруднился ответить.

"Мы не можем один на один с РФ остаться с этой проблемой", - резюмировал он.

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Теги: агрессия России, Владимир Зеленский, граница, переговоры, война в донбассе, миротворцы, иван апаршин
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