Бывший охранник Яроша записал видео в российской колонии

Бывший охранник экс-лидера Правого сектора Дмитрия Яроша Александр Шумков, которого в РФ приговорили к четырем годам тюремного заключения, записал видеообращение из колонии в городе Торжок Тверской области. Запись опубликовала его тетя Людмила Шумкова в Facebook.

Политзаключенный рассказал, что его удерживают в штрафном изоляторе как "особо опасного для российской власти".

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"Один из оперативных сотрудников сказал мне такую фразу, прочитав полученные мной письма, мол, все эти письма не способствуют твоему исправлению. Просто смешно, я же исправляться не собираюсь. И на что они надеются? Разве что поблагодарить их за то, что укрепляют во мне мои идеи и убеждения", - сказал Шумков.

В своем комментарии по выборам президента он сказал, что не воспринимает новоизбранного президента Владимира Зеленского как самостоятельную фигуру.

Вместе с тем, Шумков поблагодарил олигарха Игоря Коломойского за то, что "он в свое время сохранил Днепропетровскую область от Новороссии".

В декабре 2018 года российский суд приговорил Шумкова к четырем годам общего режима. Его объявили виновным по части 2 статьи 282.2 (Участие в деятельности экстремистской организации) УК РФ.