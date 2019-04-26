Бывший охранник Яроша записал видео в российской колонии

Бывший охранник экс-лидера Правого сектора Дмитрия Яроша Александр Шумков, которого в РФ приговорили к четырем годам тюремного заключения, записал видеообращение из колонии в городе Торжок Тверской области. Запись опубликовала его тетя Людмила Шумкова в Facebook.
Политзаключенный рассказал, что его удерживают в штрафном изоляторе как "особо опасного для российской власти".
"Один из оперативных сотрудников сказал мне такую фразу, прочитав полученные мной письма, мол, все эти письма не способствуют твоему исправлению. Просто смешно, я же исправляться не собираюсь. И на что они надеются? Разве что поблагодарить их за то, что укрепляют во мне мои идеи и убеждения", - сказал Шумков.
В своем комментарии по выборам президента он сказал, что не воспринимает новоизбранного президента Владимира Зеленского как самостоятельную фигуру.
Вместе с тем, Шумков поблагодарил олигарха Игоря Коломойского за то, что "он в свое время сохранил Днепропетровскую область от Новороссии".
В декабре 2018 года российский суд приговорил Шумкова к четырем годам общего режима. Его объявили виновным по части 2 статьи 282.2 (Участие в деятельности экстремистской организации) УК РФ.