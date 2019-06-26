В Донбассе при обстреле ранения получила девочка

Фото: flickr СММ ОБСЕ

Во временно оккупированной Горловке в результате обстрела ранена девочка. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ОБСЕ.

24 июня медицинский работник в Горловке сообщил им, что у них проходит лечение 14-летняя девочка, которая 22 июня получила проникающие ранения в левую голень вследствие попадания осколка снаряда.

Родственница девочки рассказала наблюдателям, что видела, как вечером 22 июня она бежала домой в северно-западной части Горловки из-за обстрела, но она не была свидетелем того, как произошел данный инцидент.

По соображениям безопасности патрулю СММ не удалось посетить место, где произошел инцидент.

14 июня 2019 года во временно оккупированном Донецке ранения получил местный житель.