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21.06.2019, 10:30

В оккупированном Донецке ранен мужчина - ОБСЕ

В оккупированном Донецке ранен мужчина - ОБСЕ - Фото
Фото: LIGA.net

По данным ОБСЕ, пожилой мужчина был ранен в результате разрыва снаряда в микрорайоне Трудовские

Во временно оккупированном Донецке ранения получил местный житель. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ОБСЕ.

Медработники больницы в Петровском районе Донецка сообщили о том, что в больницу поступил мужчина 58 лет с осколочными ранениями ноги.

По его словам, 14 июня примерно в 19:00 он шел по улице Левченко в микрорайоне Трудовские Петровского района, когда услышал два взрыва и получил ранения в результате разрыва снаряда, произошедшего в 20 метрах от него. 14 июня СММ зафиксировала повреждения дома в том же районе.

В ОБСЕ добавили, что в Петровском районе Донецка, примерно в 90 метрах к северо-западу от детской городской клинической больницы № 4, предоставляющей амбулаторное лечение, наблюдатели видели сломанные ветки, а также частично и, по всей видимости, недавно обгоревший ствол дерева, по оценке, в результате разрыва снаряда (определить тип примененного вооружения и направление огня не представлялось возможным).

"На расстоянии около 50 меторв к юго-западу от этого дерева наблюдатели видели девять разбитых окон и несколько пробоин в стене с северо-северо-восточной стороны одноэтажного здания прачечной, а также обломки на земле и пробоину в стиральной машине внутри здания. Приблизительно в 15 метрах от здания прачечной команда СММ видела разрушенную кровлю одноэтажного здания котельной, которая обеспечивает больницу горячей водой, а также два разбитых окна, раздробленные кирпичи и обломки на земле — все на северо-северо-западной стороне этого здания", - отметили в пресс-службе. 

Патруль зафиксировал два разбитых северных окна и три разбитых восточных окна в этом здании. По их оценке, повреждения обоих зданий возникли недавно в результате попадания осколков от упомянутого выше взрыва.

По словам сотрудников больницы, охранник и сотрудник котельной слышали взрыв 19 июня в 04:30.

9 мая 2019 года в здании бывшего СИЗО №5 временно оккупированного Донецка убили несовершеннолетнего.

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Теги: ранение, война, обсе, мужчина, Донецк
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