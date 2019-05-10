"На подвале" в Донецке убили несовершеннолетнего - правозащитники

Фото: LIGA.net

В здании бывшего СИЗО №5 временно оккупированного Донецка вчера, 9 мая, убили несовершеннолетнего. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Восточная правозащитная группа.

По информации директора организации Веры Ястребовой, сейчас там "активно проводятся обыски камер, усилены меры предосторожности, работает проверка с участием советников РФ, которые отвечают за пенитенциарную систему на оккупированной части Донецкой области".

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Правозащитники выясняют персональные данные погибшего.

Ранее в Донецке начали принимать заявления на паспорта страны-оккупанта РФ от местных жителей. Процесс сбора заявок снимали на камеру российские пропагандисты. Министр по делам ветеранов Ирина Фриз заявила, что правительство может лишить соцвыплат или пенсий граждан Украины, которые получат незаконные паспорта РФ.

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