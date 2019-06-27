Под Мариуполем проведут демилитаризацию - замкомандующего ООС

Богдан Бондарь (скриншот из видеозаписи)

В районе Мариуполя проведут демилитаризацию согласно минским договоренностям. Об этом рассказал замкомандующего ООС, руководитель подгруппы по вопросам безопасности в Минском процессе Богдан Бондарь в интервью фонду Повернись живим.

"У нас была договоренность о создании свободного от тяжелого вооружения и техники района. Это – юг, направление Мариуполя. На той территории, которая временно не контролируется Украиной. И эта территория ограничена четырьмя населенными пунктами, среди которых есть Новоазовск", - сказал он.

26 июня украинские военные отошли с одной из позиций, которая находилась перед пунктом пропуска Станица Луганская. В штабе ООС подчеркнули, что процесс разведения сил и средств якобы не ослабляет оборонные возможности подразделений ВСУ на указанном участке.

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