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25.06.2019, 09:46

Очереди на линии разграничения: в Станице Луганской умер мужчина

Очереди на линии разграничения: в Станице Луганской умер мужчина - Фото
Фото: LIGA.net

По данным ОБСЕ, на пункте пропуска в Станице Луганской наблюдаются большие очереди

22 июня на линии разграничения в Станице Луганской умер 69-летний мужчина. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ОБСЕ.

В 09:00 команда СММ видела, как через КПВВ из временно оккупированных районов в подконтрольные двое мужчин перевозили на деревянной тележке тело скончавшегося мужчины. Сотрудник Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и двое представителей международной организации по отдельности рассказали наблюдателям, что 69-летний мужчина умер по естественным причинам, ожидая в очереди на вход в подконтрольные правительству районы.

По данным ОБСЕ, в этот же день в районе 06:00 на том же пункте пропуска наблюдатели видели около 500 человек в очереди на выход из подконтрольных правительству районов, и приблизительно 450 человек, ожидавших в очереди в противоположном направлении.

Во временно оккупированной Еленовке, что 23 километрах к юго-западу от Донецка, члены патруля миссии видели около 120 гражданских транспортных средств, стоявших в очереди на въезд в подконтрольные правительству районы, при этом 100 гражданских транспортных средств ожидали проезда в противоположном направлении.

"Находясь там, наблюдатели обратили внимание, что очередь продвинулась только дважды, при этом за один раз через блокпост проезжали по шесть машин. Девять человек (четверо мужчин и пять женщин в возрасте 30–90 лет) сообщили СММ, что они стоят в очереди в течение около девяти часов", - уточнили в пресс-службе.

21 января представители Северодонецкого офиса БФ Право на защиту сообщили, что между нулевыми блокпостами в Станица Луганской умер мужчина.

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Теги: обсе, мужчина, умер, блокпосты, станица луганская, очереди
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