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13.06.2019, 10:52

Упал возле моста: на линии разграничения в Донбассе умер мужчина

Упал возле моста: на линии разграничения в Донбассе умер мужчина - Фото
Фото: flickr СММ ОБСЕ

По данным ОБСЕ, носильщики отказались проходить мимо позиций украинских военных

На линии разграничения в Станице Луганской пенсионер упал возле моста и умер. Об этом сообщила сегодня пресс-служба ОБСЕ.

"11 июня наблюдатели ОБСЕ видели тело мужчины в возрасте 81–89 лет, лежавшее на земле рядом с дорогой примерно в 20 метрах к северу от деревянного трапа на мосту в Станице Луганской.  Вдова 75–79 лет мужчины сообщила, что она вместе со своим мужем шла в направлении подконтрольных правительству районов, когда он упал возле моста", - отметили в пресс-службе.

Женщина добавила, что у мужчины до этого были проблемы с сердцем. Носильщики перенесли тело на автостоянку, где позднее его осмотрели медицинские работники.

"Вблизи передовой позиции Вооруженных сил Украины к северу от этого моста наблюдатели разговаривали с пожилыми людьми, которые сообщили, что носильщики, которых они наняли, чтобы они помогли перейти из неподконтрольных правительству районов в подконтрольные, отказались проходить мимо передовой позиции Вооруженных Сил Украины", - подчеркнули в пресс-службе.

Местные жители сообщили LIGA.net, что деревянный мост в Станице Луганской на линии разграничения находится сейчас "в жутком состоянии". "Каждый день таскают эти тачки по 75 кг в Луганск с огурцами, помидорами, картошкой. Они добивают этот мост окончательно. Очереди из тачек выстраиваются с вечера. По такой жаре – очень тяжело пересекать", - сказал Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

Фото: LIGA.net

С 1 декабря 2018 года по 5 апреля 2019 года во время пересечения линии соприкосновения по естественным причинам умерли 16 человек, преимущественно пожилого возраста, на линии разграничения в Донбассе.

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Теги: война, обсе, смерть, линия разграничения, станица луганская
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