В оккупированном Донецке наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел

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Около позиции патруля во временно оккупированном Донецке и в направлении беспилотного летательного аппарата ОБСЕ рядом с Золотым вели огонь из стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

"Находясь около автобусной остановки в микрорайоне Трудовские Петровского района Донецка шестеро членов патруля СММ слышали свистящий звук срикошетившей пули на расстоянии 50 м над ними, сразу за которым последовал звук выстрела из стрелкового оружия на неопределенном расстоянии к западу от позиции патруля", - отметили в пресс-службе.

Во время происшествия сотрудники миссии находились в бронированных автомобилях с открытыми дверями. На остановке также находились несколько мирных жителей. Наблюдатели немедленно покинули этот район.

26 июня во временно оккупированной Горловке в результате обстрела ранена девочка.